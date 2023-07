Sganapino nell’ex centro diurno Protagonisti i burattini di Venturi

Domani, alle 18, a Longastrino nella sala polivalente dell’ex centro diurno, in via Bassa, I burattini di Massimiliano Venturi saranno protagonisti di "Sganapino apprendista contadino". L’antica tradizione del teatro dei burattini rivive grazie all’appassionata professionalità di Massimiliano Venturi, che formatosi con i più grandi maestri del settore e perfezionatosi all’Accademia di Stato di Varsavia, ha alle spalle un ricco palmares di presenze e riconoscimenti, con 800 spettacoli tra Italia ed Europa dell’Est. Imprevisti, buffi fraintendimenti e incontri inaspettati sono gli ingredienti di uno spettacolo che vede protagonista Sganapino, che pavido e ingenuo come vuole la tradizione, decide di interpretare le new economy a modo proprio, ritornando alla terra e ai mestieri di una volta. In maniera leggera e farsesca il pubblico sarà proiettato nel mondo della civiltà contadina, per coglierne interessanti spunti di riflessione sotto il profilo culturale e sociale. Ci sarà anche apericena con l’associazione "Lungo le strine. Il prossimo appuntamento il 24 agosto a San Nicolò.