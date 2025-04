Sgaravatto e Cavalieri trionfano alla Corsa della Bonifica di Ferrara

Sgaravatto e Cavalieri vincono la ‘Corsa della Bonifica’ lungo le vie d’acqua. In una domenica grigia e di sport, si è tenuta l’ottava edizione del ‘Memorial Stefano Montori’ organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Uisp comitato di Ferrara. Un appuntamento podistico che ha richiamato circa 450 partecipanti. La ‘Corsa della Bonifica’ ha visto come punto di partenza e arrivo l’impianto idrovoro di Baura, sia per le gare competitive delle giovanili e quella adulti sulla distanza dei 12,5 km e della camminata ludico-motoria di 7,5 km. Spazio anche per la terza edizione della camminata denominata ‘Porta Bubi’, dove i partecipanti hanno camminato con i propri amici ‘a 4 zampe’, iniziativa in collaborazione con la Lega Italiana del cane sezione di Ferrara. La prima partenza è stata la competitiva, percorso che ha toccato il centro di Baura, poi ha costeggiato lo scolo consorziale ‘Naviglio’, con l’ingresso nelle frazioni di Pontegradella e Focomorto. Infine il ritorno all’idrovoro di Baura. A seguire la corsa ludico motoria sulla distanza dei 7,5 km. Poco dopo sono partite le gare giovanili della mini podistica, con cinque categorie, suddivise per le diverse distanze 300-500-1500 metri. Nel complessivo buona la partecipazione di giovani che si sono fronteggiati nelle varie gare. Una cronaca della gara che ha visto dominare tra gli uomini l’atleta ferrarese Andrea Sgaravatto partito subito in testa e staccando chi lo precedeva di quasi un minuto. In campo femminile duello finale vinto da Vittoria Cavalieri D’Oro che ha avuto la meglio su Chiara Rosignoli. Nel corso delle premiazioni presenti il presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano Calderoni, poi si sono susseguiti i rappresentanti delle associazioni di volontariato Avis Ferrara, Proloco Baura, ‘pagliacci senza gloria’, Lega del Cane Ferrara. Sul podio per la categoria assolute donne prima la comacchiese Vittoria Cavalieri D’Oro (Running Club Comacchio) 54.53, Chiara Rosignoli (Atletica Corriferrara) 54.59 e terza Francesca Moscardo (Avis Taglio di Po) 55.45. Tra gli assoluti uomini terza vittoria alla ‘Corsa della Bonifica’ per Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Nocetto) con il tempo finale di 42.21, mentre staccato Angelo Marchetta (Gpd Salcus) 43.05 e chiude il podio Daniele Parodi (Atletica Levante Genova) in 46.06. Nella classifica delle cinque società più numerose, vittoria per Quadrilatero Ferrara, precedendo Corriferrara, Invicta Copparo, Atletica Copparo e Salcus Santa Maria Maddalena. Al termine il pasta party per tutti, organizzato in collaborazione con il ‘Fienile di Baura’.

Mario Tosatti