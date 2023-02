Sgarbi: "Ferrara, museo autonomo" E venerdì inaugura la mostra

"Lucca, Ferrara, Pisa e Capri avranno musei autonomi, questo l’ho già deciso sabato parlandone con il ministro". Così Vittorio Sgarbi (foto), sottosegretario alla Cultura, a margine delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli, ieri a Firenze. "Mi pare anche logico – ha aggiunto –, non puoi avere Lucca e Pisa insieme, Palazzo Mansi e San Matteo insieme, non puoi avere Modena e Ferrara insieme, e Capri non puoi averla con Padula". Secondo Sgarbi, ad esempio, "il museo di San Matteo di Pisa è un museo assolutamente fondamentale, con opere necessarie per la storia dell’arte universale, non può essere una succursale di musei regionali". Il sottosegretario ha ricordato che "Capri è un luogo amato da Zeffirelli, che aveva casa a Positano".

Intanto Sgarbi, recentemente premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la medaglia del Quirinale per la mostra sul ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, proprio venerdì è pronto a inaugurare gli spazi espositivi di palazzo dei Diamanti per il grande e attesissimo evento.