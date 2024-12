“Sgarbi e Gulinelli si dimettano”. L’assessore: “Richieste pretestuose”

Ferrara, 17 dicembre 2024 – A metà fra l’aula (di giustizia) e l’aula (del Consiglio comunale). Era inevitabile che il documento presentato dal capogruppo Fabio Anselmo per chiedere le dimissioni dell’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli e del presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, facesse discutere. Nonostante – va detto – la premessa di Anselmo sia stata molto conciliante. “Auguro la totale guarigione al professor Vittorio Sgarbi, di cui ho appreso le condizioni di salute dopo aver depositato il documento”. Ma il nocciolo della questione sollevata – il quadro dell’Ortolano “sequestrato dai Carabinieri tre giorni prima dell’inaugurazione della mostra a palazzo Diamanti” – resta pruriginoso. “Non è possibile – attacca Anselmo – che l’assessore alla Cultura non fosse a conoscenza di questa operazione. Eppure, non è stata fatta menzione, non è stata comunicata ai cittadini”. E questo, dalla prospettiva del capogruppo della civica che porta il suo cognome “rappresenta un fatto gravissimo, che lede il legame di trasparenza che dovrebbe legare un’amministrazione pubblica alla cittadinanza”. Il “danno d’immagine”, secondo Anselmo, è “sia per il Comune che per la Fondazione Ferrara Arte. Senza nulla togliere alla qualità della mostra”. Da parte sua, il cenno alle questioni giudiziarie, in cui Sgarbi è implicato, è solo velato. Ci pensa, in compenso, la capogruppo de La Comune, Anna Zonari che elenca tutte le indagini che coinvolgono a vario titolo il presidente di Ferrara Arte. Anche la dem, Sara Conforti, ritiene che il fatto contestato rappresenti “un problema di reputazione”. Addirittura la pentastellata Marzia Marchi rileva un “conflitto di interessi tra le attività di Ferrara Arte e quelle della fondazione Cavallini-Sgarbi”. È il capogruppo della civica Fabbri, Francesco Rendine, a difendere il critico e a definirlo “il più preparato sull’arte, che esista in Italia” dunque “un valore aggiunto per la nostra città su tutti i fronti”. Ma la difesa più convinta arriva dall’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli. “Non avevo il diritto, prima ancora che il dovere, di comunicare questa operazione della Procura alla città”, tuona l’amministratore. “Il fatto che mancasse questa tela – aggiunge – poteva essere comunicato, forse, dal direttore di Ferrara Arte. Di certo, però, l’assenza di questa pala non pregiudica il valore intrinseco dell’esposizione a Palazzo Diamanti”. Per cui non solo “Sgarbi è un valore aggiunto per questa città”, ma le richieste contenute nel documento di Anselmo “sono pretestuose: non c’è mai stata assenza di trasparenza”. Ed è “altrettanto pretestuoso parlare di mancanza di vigilanza. Il successo delle mostre di Ferrara Arte è sotto gli occhi di tutti”. Mozione respinta.

f. d. b.