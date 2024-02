Sgarbi si dimette. Una ’mossa’ che divide: "Punto di riferimento": "No, è meglio così"

Colpo di teatro. O di scena. Vittorio Sgarbi ci ha abituati a tutto. Ieri sera, nel corso di un evento meneghino – La Ripartenza – organizzato dal giornalista Nicola Porro, ha annunciato le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura. Dimissioni "con effetto immediato". Un coro di "no" è partito dalla platea. Sgarbi ha controreplicato: "Lo faccio per voi", riferendosi ad alcuni cronisti. Come in un gioco delle parti. Probabilmente, alla base di questa decisione, concorrono due fattori: la vicenda giudiziaria in cui Sgarbi è implicato (l’accusa che gli viene mossa è quella di riciclaggio di beni culturali in relazione a una tela del pittore senese Rutilio Manetti) e una lettera dell’Antitrust. "L’Antitrust – così l’ormai ex sottosegretario – ha mandato una molto complessa e confusa lettera, dicendo che aveva accolto due lettere anonime, che il ministro della Cultura ha inviato all’Antitrust, in cui c’era scritto che io non avrei potuto fare questa conferenza da Porro". "Oggi riparto – così Sgarbi – essendo semplicemente me stesso e riconquistando la mia libertà". La decisione ha innescato diverse reazioni del mondo politico. Tanto a livello nazionale, quanto a livello locale. Il primo a intervenire, immediatamente appresa la notizia delle dimissioni, è il sindaco di Ferrara Alan Fabbri. "Il governo perde un bravissimo sottosegretario, è un peccato – scandisce a chiare lettere il primo cittadino –. Non entro nel merito delle valutazioni che ha fatto Vittorio per arrivare a prendere questa decisione, ma sicuramente si tratta di una scelta ponderata. A ogni modo, per quanto mi riguarda il nostro rapporto non si modifica". Sì, perché "per me – aggiunge Fabbri – Vittorio è un amico e un punto di riferimento per tutto ciò che ha fatto, rappresentando una delle personalità più eminenti della cultura nazionale. Lui ha contribuito grandemente alla realizzazione del progetto culturale che questa amministrazione ha portato avanti per Ferrara. E, di questo, gli sarò sempre grato. Il suo ruolo a Ferrara Arte, evidentemente, non cambia". Di avviso diametralmente opposto è invece il capogruppo del Pd, Francesco Colaiacovo. "Rassegnare le dimissioni è il minimo che Sgarbi potesse fare – spiega il dem –. Le accuse che gli sono state mosse, pur riconoscendo la presunzione di innocenza, sono molto gravi e danneggiano non solo il nome di Ferrara Arte, ma della città intera". Per Colaiacovo "ci sono motivazioni molto valide anche per chiedere un passo indietro a Sgarbi anche dal suo incarico a Ferrara Arte". Motivazioni, specifica Colaiacovo, "che prescindono, se vogliamo, dalle accuse che gli vengono mosse: è la gestione di Ferrara Arte che è stata del tutto fallimentare e ha portato a risultati modesti". Non solo. "Il nome della fondazione – richiama il dem – è diventato famoso in tutto il mondo e ha permesso alla Pinacoteca di avere rapporti con tutti i musei più prestigiosi. Sgarbi lo sta compromettendo. Per cui, se ama Ferrara come dice, si dimetta anche da lì".