Sgombero del campo nomadi: "Fu Lodi a dirmi cosa demolire". Il racconto dell’operatore

FERRARA

"Era lui che mi indicava questa sì, questa va abbattuta". A raccontarlo ieri al processo che vede imputati Nicola Lodi e l’imprenditore Marco Sortini, seguito allo smantellamento del campo nomadi che sorgeva in via delle Bonifiche, è l’operatore che quel 2 ottobre 2019 manovrava la ruspa che demolì casette e roulotte utilizzate dai nomadi. "Poi salì sulla ruspa proprio lui – ha proseguito nel racconto – e iniziò ad alzare e abbassare il braccio meccanico". Lodi, nel castello accusatorio costruito dal pm Ciro Alberto Savino che ha coordinato le indagini, viene ritenuto l’ideatore e l’artefice dello sgombero del campo. Fu lui a volere un mezzo per demolire, come ha raccontato ieri in aula il fratello di Marco Sortini, Franco. "Mi contattò Poltronieri che conosco da tanti anni – ha spiegato al giudice – chiedendomi se era possibile inviare una ruspa con operatore al campo nomadi, per smantellarlo. Fu un incarico a voce – ha poi concluso – e senza compenso". Un piacere sostanzialmente. Ma sta proprio in questa improvvisazione una delle accuse principali mosse a Lodi, che è imputato per aver violato il testo unico sull’ambiente, lasciando per oltre un anno nello spiazzo di via delle Bonifiche i resti della demolizione, alcuni classificati come rifiuti speciali. Tanto è vero che in un sopralluogo del dicembre 2020, i cumuli di rifiuti, sperati però per tipologie erano ancora presenti nell’area sgomberata.

"Lodi mi chiese se conoscevo qualcuno che poteva aiutarci a buttare giù le roulotte rimaste nel campo nomadi – ha raccontato ieri al giudice Lorenzo Poltronieri, presidente del consiglio comunale di Ferrara – quindi il giorno prima dell’intervento chiamai Franco (Sortini, ndr) che conosco da trent’anni e gli spiegai che per il giorno dopo serviva un mezzo per distruggere le casette rimaste. E così è stato". Alla contestazione che tutto era stato fatto senza seguire l’iter burocratico dovuto, con le necessarie segnalazioni agli organi competenti e senza un incarico ufficiale, Poltronieri ha replicato: "Sì, ma è stata una cosa così, durata poco più di un’ora, fatta tanto per fare un po’ di cinema". Riferendosi in questo alla presenza di giornalisti, fotografi e cineoperatori. Nel corso dell’udienza, il consulente tecnico nominato dalla procura ha sottolineato come in questa operazione ci siano state una serie di violazioni riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro, a partire dalla mancata comunicazione delle attività e quindi all’impossibilità di vigilare sulla correttezza delle operazioni. E all’aver lasciato i rifiuti derivati dalla demolizione nell’area per un anno circa. La difesa di Lodi e Sortini, avvocati Carlo Bergamasco e Maria Spina, hanno teso a sottolineare che molti dei rifiuti erano già presenti nell’area. Prossima udienza il 27 febbraio prossimo.

Cristina Rufini