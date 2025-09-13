Sgominato maxi giro di spaccio. Le basi logistiche a Ferrara

È di diciannove indagati in tutto, di cui due sottoposti a custodia cautelare in carcere, altri due agli arresti domiciliari e i restanti 15 a piede libero, il bilancio di un’operazione antidroga svolta dalla polizia di Bologna, che nelle prime ore di ieri mattina ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip del tribunale felsineo nei confronti di quattro persone ritenute parte di un’associazione finalizzata al traffico di droghe. Di questi quattro, sono finiti in carcere un pachistano e un macedone, mentre due fratelli di origini pachistane si trovano agli arresti domiciliari. I 15 indagati a piede libero, pachistani e tunisini, sono stati sottoposti a una serie di perquisizioni. Le indagini, svolte dalla squadra mobile a partire dal giugno del 2022 e che hanno interessato anche il territorio ferrarese, erano scattate in seguito a diversi servizi di contrasto allo spaccio nel quartiere San Donato, che avevano portato all’individuazione di un gruppo di spacciatori nordafricani che vendevano eroina bianca e cocaina. Tra questi, spiccavano un tunisino 34enne e i suoi ‘cavalli’, attivi soprattutto alla Bolognina e a San Donato. Tenendo d’occhio i pusher, anche tramite intercettazioni, gli investigatori sono risaliti al canale di approvvigionamento, scoprendo una compagine composta principalmente da pachistani, egemone nella fornitura e nello smercio di eroina bianca in città, che aveva come base operativa un appartamento di via Cooperazione, dove il 17 novembre 2022 sono stati sequestrati oltre 700 grammi di eroina. Al vertice del gruppo, stando a quanto ricostruito, c’era il pachistano che oggi è finito in carcere: si tratta di un 41enne che dal Portogallo, dove si era trasferito dopo l’arresto di un complice, coordinava e dirigeva l’attività illecita. Per quanto riguarda la lavorazione e il confezionamento della droga, chi se ne occupava poteva contare su diversi alloggi a Bologna, Ferrara (in corso Porta Po) e a Consandolo (in via Nazionale). Gli stessi immobili venivano anche utilizzati come basi logistiche per lo stoccaggio, il confezionamento e la custodia della droga. Nel corso delle indagini, inoltre, sono stati eseguiti 15 arresti in flagranza e sequestrati 10 chili di eroina bianca, 300 grammi di cocaina e un chilo di hashish, oltre a 63mila euro in contanti.