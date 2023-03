Sgravi alle attività, quasi 50mila euro per aiutarle

Calmierare i costi della tariffa rifiuti. Dopo che 47 mila euro erano stati stanziati, con una delibera del maggio dello scorso anno, inserita nel piano economico e finanziario del servizio rifiuti, adesso è tempo di porli a destinazione. In questo modo, applicando le tariffe, vengono riconosciuti dall’Amministrazione comunale sgravi ad attività e a situazioni particolari indicate molto precisamente negli atti. Quasi 50 mila euro vanno dunque incontro ad attività e a situazione particolari che hanno documentato e dimostrato, di aver subito cristi in questi mesi. E che tirano un sospiro di sollievo. Una determina pubblicata in questi giorni sull’albo pretorio, destina infatti l’importo che era stato accantonato, mettendolo a disposizione. L’obiettivo è l’abbattimento dei costi dei servizi rifiuti urbani del 2022. Ci sono attività infatti, che per diversi motivi, come per esempio i lavori in corso di Ponte Rana , si sobno ritrovate con strade chiuse e cali di fatturato, ma anche altre realtà, come quelle frazionali o famiglie in particolare difficoltà, alle quali attraverso una tracciabilità mirata e documentata delle difficoltà, vengono riconosciute negli sgravi sulla tariffa dei rifiuti.