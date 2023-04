Sguardi in cornice Disegni e acquerelli

Da oggi alle 18 fino al 30 aprile si terrà la mostra di Daniela Cappagli e Daniele Civolani intitolata ‘Sguardi’. Le opere saranno esposte presso la sala mostre del liceo artistico Dosso Dossi in via Bersaglieri del Po 25 e presentano acquerelli e disegni di tematiche varie: ambienti naturali, soggetti floreali e animali, paesaggi e figurazioni varie. La mostra, in un continuo intreccio di colori, disegni e varie proposte stilistiche, ricostruisce gli ambienti e i soggetti che maggiormente hanno informato la sensibilità degli autori.