’Sguardi… la Donna nell’arte: in Galleria ’Costa’ apre la mostra con le opere di Federica Raminelli

Galleria civica Alda Costa gremita per l’inaugurazione, sabato 23, della mostra ’Sguardi… la Donna nell’arte: interpretazioni pittoriche di Federica Raminelli’, che si potrà ammirare fino domenica 1° dicembre, con aperture dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il taglio del nastro è stato affidato all’assessore Francesca Buraschi, che, dopo il saluto di Pro Loco da parte di Armando Zanforlin, si è complimentata con l’artista per "la capacità di spaziare dalla danza alla pittura, indagando l’arte in molte delle sue forme e condividendole con la collettività attraverso l’insegnamento e l’esposizione". "Questa personale – ha spiegato - si inserisce nel progetto ’Donne nell’Arte’, un percorso che si propone di far conoscere le nostre artiste e il loro punto di vista, ognuna calata nella sua epoca e ognuna con la sua particolare tecnica ed espressività, ma tutte accomunate dall’essere donne e artiste".