Sguardo di Bianca e Passioni. Con la scrittrice

Nuovo appuntamento nella biblioteca del Centro Documentazione Donna, che si trova in via Terranuova 12/b. L’evento, che si svolge oggi dalle 17.30 alle 19, sarà un incontro in presenza ed anche on line con Paola Elia Cimatti che presenterà due libri, intitolati ’Lo sguardo di Bianca’ e ’Passioni’. Verrà proposta, tra lo sfogliare delle pagine, una conversazione tra Loredana Magazzeni e l’autrice dei due libri. Andiamo a scoprire i due libri. ’Lo sguardo di Bianca’ è una raccolta di racconti autobiografici in cui l’autrice parla in modo ironico, e talvolta surreale, della sua ricerca di libertà o più esattamente, come dice lei stessa, di "essere e continuare a essere se stessa". Il libro intitolato ‘Passioni’ rappresenta invece una raccolta di poesie, la prima di poesie solo sue dopo essere stata presente in due raccolte collettive. Chi è l’autrice? Paola Elia Cimatti, laureata in filosofia, vive a Bologna, dove si occupa di volontariato culturale. Ha aderito a "pensiero della differenza", dedicandosi in modo particolare a Etty Hillesum e Simone Weil, sui quali ha tenuto alcuni seminari.

Nel 2008 ha curato un’antologia online sull’esperienza della diversità (antologia.albinismo.it). Nel 2016 ha vinto il premio ‘Renato Giorgi’ per una silloge di poesie. Fa parte del “Gruppo ’98 Poesia” ed è una delle voci delle due raccolte collettive Della propria voce e In dialogo (Qudulibri 2016 e 2018). Nel 2020 ha vinto la prima edizione del premio letterario nazionale “Clara Sereni” con la raccolta di racconti Lo sguardo di Bianca (Alieno editrice). Nel 2022 ha pubblicato la raccolta di poesie ‘Passioni’. Poesie scelte 2000-2022 (edizioni Pendragon). Nel 2022 ha partecipato al video-documentario ‘Lo sguardo delle altre. Storia del Gruppo ’98 Poesia’. Per partecipare online basta inviare entro la mattina del 21 febbraio una mail a elena.branca@yahoo.it. Si riceverà il link con cui collegarsi una decina di minuti prima dell’inizio della conferenza stessa.