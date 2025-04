Shakespeare alla Sala Estense con lo spettacolo Giulietta e gli altri

Stamattina alle 11 per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Ferrara e provincia e per il pubblico, il Conservatorio di Ferrara mette in scena ’Giulietta e gli altri’ spettacolo musicale liberamente tratto dall’opera di William Shakespeare. Lo spettacolo, prodotto dal Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, si inserisce nella collaborazione iniziata nel 2018, che coinvolge i licei della città, l’Università ed il Conservatorio nel progetto ’Shakespeare. Dal testo alla scena’, interamente dedicato al drammaturgo inglese.

Nell’ambito di tale progetto, il Conservatorio ha scelto fin dall’inizio, coerentemente con i propri compiti principali, di realizzare ogni anno un concerto-spettacolo destinato a tutti i Licei. Per il progetto cittadino del 2025, si è scelto il tema dell’amore estremo tra Giulietta e Romeo, un mosaico di sentimenti e frammenti musicali di epoche diverse. A portarlo in scena, in uno spettacolo musicale che unisce, canto, recitazione accompagnati al pianoforte, le classi di Arte Scenica del Conservatorio Frescobaldi con la regia della prof.ssa Susanna Guerrini.

Il filo rosso del testo di Shakespeare, elaborato durante un laboratorio di scrittura creativa con il Liceo statale Carducci, lega episodi del dramma e contenuti musicali, che scandiscono le fasi dello scontro tra le due famiglie ma anche evidenziano i contrasti sociali, il desiderio di cambiamento e di libertà. Lo spettacolo include alcuni brani tratti dal Balletto Romeo e Giulietta di S. Prokofiev, alcune arie da Roméo et Juliette di C. Gounod e brani dal film di Nino Rota Romeo e Giulietta. Il coro è diretto da Corinne Scalambra, studentessa del biennio di Composizione. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.