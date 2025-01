Shoah e artisti: ingresso gratuito al Meis

In occasione del Giorno della memoria, domenica 26 e lunedì 27 gennaio l’ingresso al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah sarà gratuito. Sabato 25 alle 11.30 e domenica 26 gennaio alle 10.30 e alle 11.30 sono previste inoltre delle visite guidate a partenza fissa alla mostra ‘Ebrei nel Novecento italiano’ dedicata agli artisti che hanno raccontato visivamente la Shoah: da Aldo Gay che ha raccontato in presa diretta il 16 ottobre 1943 a Roma a Eva Fischer che ha reinterpretato nel suo olio su tela la prigionia nei campi di sterminio fino al quadro di Rudolf Levy ‘Fiamma’, proveniente dalle gallerie degli Uffizi. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a eventi.meis@coopculture.it. Fino al 2 febbraio sarà inoltre possibile visitare la mostra ‘Ebrei nel Novecento italiano’. L’esposizione, curata da Mario Toscano e Vittorio Bo e divisa in sette sezioni, offre una panoramica dettagliata del Novecento attraverso la storia, l’arte e la vita quotidiana degli ebrei italiani. Un progetto che illustra il complesso percorso prima di acquisizione della cittadinanza, poi di perdita e infine di riacquisizione dei diritti, da parte di una minoranza che si è riconosciuta e integrata nella società italiana. Si inizia a fine Ottocento dopo lo smantellamento dei ghetti e si conclude all’alba del nuovo millennio, raccogliendo gli interrogativi dell’ebraismo contemporaneo. Non manca una riflessione sulla Shoah: lo strappo drammatico delle Leggi Razziali del 1938, la persecuzione e la deportazione. La mostra è arricchita da opere d’arte contemporanea; fotografie provenienti da archivi pubblici e privati; documenti storici e oggetti di famiglia.