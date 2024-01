Shoah, la forza della testimonianza. Carla Neppi Sadun agli studenti. La sopravvissuta racconta l’orrore

In un mondo che si affatica a cercare paragoni impropri tra situazioni contingenti e la Shoah, la Soluzione finale perpetuata dai nazisti e dai fascisti contro ebrei, omosessuali, oppositori politici, rom, sinti ecc., vi è ancora chi, l’Olocausto, l’ha vissuto davvero. Vi è ancora chi è sopravvissuto, avanzando – alcuni prima, altri dopo – in quella che sembra una missione sempre più complessa: la Memoria. Ed è proprio in occasione del Giorno della Memoria che la storia recente si ricostruisce attraverso una delle principali fonti: il racconto nato dall’esperienza. Così succederà a Ferrara domani, quando Carla Neppi Sadun verrà accolta alla Sala Estense, per raccontare la sua vicenda e incontrare le scuole del territorio, nell’evento ‘Cinque Storie in cinque oggetti’, organizzato dal Meis e dall’Isco.

Carla Neppi Sadun è stata in realtà anche al centro del pomeriggio di ieri, ma a livello nazionale. Sì, perché si è concentrato sul suo vissuto lo speciale andato in onda in prima visione, alle 18.40, su Rai Storia. Sul suo vissuto e sulla Ferrara delle leggi razziste fasciste del 1938. Il titolo dello speciale è ‘Le leggi razziali. Una storia ferrarese’ (opera di Andrea Orbicciani, regia di Pasquale D’Aiello). Carla Neppi Sadun, che all’epoca aveva appena sette anni, abitava a Ferrara. Dalla città estense, nel 1943, fu costretta a fuggire con tutta la famiglia per evitare la deportazione, nascondendosi in uno sperduto villaggio dell’appennino emiliano. Nello speciale, la testimone (una degli ultimi testimoni diretti della persecuzione antiebraica) racconta le proprie vicissitudini e quelle dei suoi familiari, ripercorrendo i luoghi della città dove ha trascorso l’infanzia: la casa paterna dove hanno dimorato sette generazioni della sua grande famiglia; la piccola scuola ebraica di via Vignatagliata, nell’antico ghetto di Ferrara, dove ha potuto proseguire gli studi dopo essere stata cacciata dalla scuola elementare statale vietata agli ebrei e dove hanno insegnato – lo ricordiamo – personaggi del calibro del poeta Giorgio Bassani, del pugile Primo Lampronti, della brillante Matilde Bassani Finzi, quest’ultima, di famiglia fortemente antifascista ("fin dalla più tenera età ho succhiato latte e antifascismo").

E ancora, la testimonianza passa per la sinagoga tedesca di Ferrara, frequentata dalla famiglia di Carla Neppi Sadun: sinagoga che nel 1941 fu devastata dai fascisti, che bruciarono i libri sacri. Lo speciale è approdato anche nell’antico cimitero ebraico di via delle Vigne. È nel cimitero, infine, che ci si deve concentrare: laddove molteplici lapidi raccontano la storia collettiva, proprio come nell’unica lapide di via Mazzini. La pietra incisa, per ricordare sempre, anche quando certe preziose testimonianze non ci saranno più.