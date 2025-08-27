Fuga dall'ateneo
Cronaca’Shoshana’, sogni di pace
27 ago 2025
REDAZIONE FERRARA
Meis, l’arena all’aperto torna stasera con il film di Michael Winterbottom

Meis, l’arena all’aperto torna stasera con il film di Michael Winterbottom

Dopo una breve pausa, l’ArenaMeis, il cinema all’aperto nel giardino del Meis, torna stasera alle 21 con il film Shoshana diretto da Michael Winterbottom.

La pellicola riporta indietro nel tempo e racconta la Palestina sotto il mandato britannico: un periodo in cui intrighi e violenza si scontrano con i sogni di Shoshana Borochov, giornalista idealista che desidera una terra in cui ebrei e arabi vivano insieme pacificamente. L’introduzione sarà a cura del giornalista di Sky tg24 Renato Coen, corrispondente prima da Gerusalemme e ora da Bruxelles ed esperto di Esteri.

L’arena si tiene nel giardino del Meis (via Piangipane 81); il biglietto di ingresso ha il costo di 4 euro, è prevista una riduzione per alcune categorie convenzionate. L’introduzione e il film iniziano alle 21, ma l’accesso è consentito a partire dalle 20.30.

È raccomandabile prenotare il biglietto chiamando il numero 342 5476621 (attivi da martedì a domenica dalle 10 alle 18 ) o scrivendo a eventi.meis@sistemamuseo.it. È possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria del Meis il giorno stesso della proiezione a partire dalle 20.30 (fino ad esaurimento posti).

L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 3 settembre con il documentario ’Liliana’ dedicato alla Senatrice a vita Liliana Segre. A introdurlo, il regista Ruggero Gabbai.

