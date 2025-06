Show sul ring, con la ’Notte Rosa’ a Mesola

Uno scenario davvero pittoresco quello offerto sabato sera da Mesola, in occasione della 1^ Notte Rosa e del 1^ Trofeo di pugilato dilettantistico, con un pubblico oltre le più ottimistiche previsioni ad affollare piazza S.Spirito, di fronte al Castello degli Estensi, ai piedi del quale era stato montato il ring. Grande la soddisfazione di Massimiliano Duran, della Pugilistica Padana, che con Davide Buzzi, della Boxe Comacchio, ha organizzato l’evento e ancora maggiore da parte degli assessori Simone Seghi e Alessandro Tancini che, con la sindaca Lisa Duò, hanno fortemente sostenuto l’iniziativa.

I giovanissimi atleti impegnati si sono battuti al meglio delle loro possibilità, dando vita a sfide intense, equilibrate e spettacolari. Una citazione particolare per la prestazione del leggero padanino Ronald Alvarado, non a caso premiato quale miglior pugile della serata, che ha sconfitto, con inconsueta padronanza del ring e tecnica, il tenacissimo Elia Teseo (B. Ravenna) al termine di tre round applauditi a scena aperta. Emozionante pure il derby nei pesi medi tra il talentuoso ferrarese della Padana Davide Belinelli e il bravo comacchiese Alex Zamboni, conclusosi al 2^ round a favore del pugile allenato da Nico Bonazza per un’epistassi che ha impedito al lagunare di proseguire il match.

Nell’altro altro derby Ferrara-Comacchio, salomonico pareggio tra i promettenti leggeri debuttanti Mohamed Nazakat e Mattia Alberi. Notevole prova quindi del gallo Leo Cinti (B.Comacchio), il quale ha battuto per sospensione cautelare il ravennate Lorenzo Luka, in crisi sotto gli attacchi del primo gong. Guerra a viso aperto tra i 70 kg. tra Gabriele Simoni (B.Comacchio) e Alex Contri (A.Sassuolo). Una sfida senza un attimo di tregua in cui Simoni è riuscito a domare un rivale assai difficile per il coraggio e l’orgoglio.

Non ce l’ha fatta invece l’altro comacchiese Filippo Tommasi, il quale ha dovuto cedere il passo, tra i 70 kg, al bolognese Alessandro Vurchio (C. Dozza), ma non gli mancherà certo l’occasione per rifarsi. Infine, il leggero della Pugilistica Padana Nicola Santucci, in possesso di un bel jab sinistro e di un efficace movimento di gambe, ha prevalso sul bravo Luca Mordini (Porto Fuori), avversario sicuramente di buon livello.

Al termine della riunione, significativo il commento degli amministratori comunali Seghi e Tancini: "Visto il successo della serata, riteniamo di doverci impegnare per dare continuità a questo riuscitissimo appuntamento pugilistico".

Gualtiero Becchetti