"Sì a un piano sociale, ma il sito deve chiudere"

Nessuna marcia indietro da parte di Rexnord Tollok che ha annunciato la chiusura – ma senza tempi chiari – del sito di Masi Torello (Ferrara), dove lavorano 77 dipendenti. Al summit di martedì con sindacati e istituzioni, l’azienda ha ribadito la disponibilità ad attivare un "piano sociale" per i lavoratori, ma anche la necessità di chiudere il sito ferrarese che dal 2019 ha visto calare il fatturato del 65%, spostando la produzione dei giunti ad attrito per l’eolico più verso i clienti in India e Cina.