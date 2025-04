"Sì a una commissione per la tutela delle donne"

Passa in consiglio comunale la mozione firmata da Francesca Coltra del Pd. Che incassa l’ok, ma stoppando una sorta di emendamento delle opposizioni per istituire una "commissione consigliare speciale per la tutela delle donne e delle pari opportunità". La suddetta mozione è stata bocciata dalla maggioranza, da qui il voto di astensione delle minoranze. Il tutto si riconduce alla legge del 7 marzo scorso, sul reato e l’inasprimento delle pene comminate per i casi di femminicidio, che surclassa il più generico reato di omicidio. Preambolo, questo, per aderire alla campagna internazionale ’Safe place for women: luogo sicuro per le donne’. Obiettivo, la sensibilizzazione in tema di salvaguardia dell’integrità fisica delle donne, la loro dignità, la libertà, l’integrazione sociale, la sicurezza, il diritto alla vita, e contro ogni discriminazione. Non è invece passata, per motivi tecnici legati alla toponomastica, la proposta targata Fratelli d’Italia e Rinnovamento per intitolare un parco ai martiri delle foibe. n.m.