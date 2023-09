Si accascia e muore Inutili i soccorsi

Si è accasciato al suolo il 76enne Nerino Barbieri, pochi passi dopo l’uscita del bar Green Stone, a Mezzogoro, lungo la centralissima via Piave, domenica sera mentre stava per raggiungere la propria auto. Subito sono giunti i soccorsi, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Conducente dei pullman di linea per conto della Acft, poi in pensione, lascia la figlia Elisa che vive a Modena e il figlio Massimiamo residente a Savona. Funerali ancora da fissare.