Si accende la magia, chilometri di luminarie. Che la festa cominci

Ore 17. E luce fu. Ieri pomeriggio si sono accese le luci per le feste di Natale a Ferrara: si tratta di 130 chilometri di luminarie e alcune suggestive scenografie luminose, che a sorpresa hanno illuminato Piazza Ariostea, Piazza Municipio, Piazza della Repubblica e la Rotonda Foschini. Ferrara si prepara così a dare avvio a un ricco palinsesto di eventi in occasione delle festività natalizie, partito appunto oggi con l’accensione delle luminarie e che riempirà di eventi il centro storico, e non solo, fino alla vigilia. Ad arricchire la festa, anche i 7 alberi accesi, sempre a partire dalle 17. Il comparto cittadino coinvolto è quello delle vie Bersaglieri del Po, Voltapaletto, Canonica, Cairoli e Adelardi, con oltre 40 attività aderenti e 7 alberi di Natale a impreziosire le strade del passeggio. L’iniziativa, targata Ascom Confcommercio, mira a promuovere il commercio nei negozi di vicinato con una serie di iniziative e scontistiche, come quella riservata a chi presenta il biglietto della mostra ‘Il Cinquecento a Ferrara’, in corso a Palazzo dei Diamanti, alle attività cittadine aderenti. "L’accensione delle luci di Natale è tra i momenti più attesi dell’anno – dice il primo cittadino Alan Fabbri –. Per questo Natale quattro saranno i punti in cui immortalare, con una foto ricordo, la magia del Natale a Ferrara, grazie alle installazioni luminose che animeranno le piazze per tutto il periodo natalizio. La volontà è rendere attrattivo il centro cittadino per gli abitanti e per i turisti che visiteranno la città durante le prossime settimane. Le iniziative continueranno già il prossimo fine settimana, con l’accensione dell’albero, come da tradizione l’8 dicembre, momento attesissimo dalla comunità".

Proseguono gli altri appuntamenti organizzati nel cuore della città in attesa del Natale, con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio. L’organizzazione è a cura di Ferrara Tua con il contributo della Regione, il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara e il sostegno di sponsor privati; main sponsor, il Gruppo Hera. Il 7 dicembre, dalle 17 alle 18.30, in centro storico con la Marching Band ‘Heart of Italy’ Pipe Band, per un coinvolgente spettacolo itinerante. Una banda di cornamuse e tamburi sfilerà per le vie del centro con il suo ricco repertorio di brani scozzesi tradizionali e contemporanei, assieme ad altri di propria composizione e a tema natalizio. L’8 dicembre l’accensione dell’albero di Natale, dalle 17 alle 18 in Piazza Trento e Trieste, accompagnata a seguire dalla musica del Ferrara Gospel Choir Academy in ‘The Joy of Christmas’. Info e tutto il programma su www.inferrara.it.