Si accendono i motori del Palio. Corse la notte in piazza Ariostea

Si alza il sipario sul Palio. La Fondazione Palio Città di Ferrara e il Comune di Ferrara hanno presentato ieri mattina, al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, il Palio di Ferrara edizione 2025.

Erano presenti il presidente della Fondazione Palio Città di Ferrara Nicola Borsetti, insieme all’assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli con delega al Palio. In prima fila anche il prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello, il consigliere regionale del Partito democratico Paolo Calvano e il presidente della Strada dei Vini e dei Sapori, Massimiliano Urbinati. "Il Palio di Ferrara sta continuando a crescere e stupire sempre di più – ha sottolineato in apertura, Nicola Borsetti – grazie al supporto continuo e indispensabile del Comune di Ferrara, al lavoro di tanti professionisti che qualificano tutti i nostri eventi, alle preziose collaborazioni create, ma anche soprattutto all’impegno, alla passione e all’entusiasmo di tutti i volontari del mondo paliesco. L’edizione 2025, la seconda come Fondazione, nasce sotto i migliori auspici".

La Fondazione Palio Città di Ferrara ha voluto ricordare e ringraziare tutti i contradaioli dei Borghi e della Corte Ducale, poi la Regione Emilia Romagna, la Manifestazione Storica della Regione Emila Romagna, l’associazione Emilia Romagna rievocazioni storiche, la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, l’Università degli studi di Ferrara e come partner il Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’, l’Avis comunale e provinciale, la Strada dei Vini e dei Sapori. "Il Palio di Ferrara 2025 si annuncia – ha aggiunto l’assessore Marco Gulinelli alla sua ‘prima’ del Palio – come un’edizione straordinaria dove tradizione e innovazione s’incontrano per regalare emozioni uniche. Il cuore pulsante della nostra comunità batte più forte che mai. E quest’anno vogliamo esaltare ancora di più il legame profondo tra storia, passione e competizione. L’edizione serale è un’esperienza suggestiva che dona alle gare un’atmosfera ancora più intensa e coinvolgente". Nel corso dell’incontro è stato presentato tutto il programma degli eventi correlati al Palio di Ferrara. Si parte con l’‘Omaggio al Duca’ oggi e domenica 30 marzo, il 13 aprile e per finire giovedì 1° maggio. Poi sabato 26 aprile dalle 15 sarà la volta del ‘Torneo del Fante’. Un dei momenti attesi sarà sabato 10 maggio alle 16 per la benedizione dei palii e offerta dei ceri, cerimonia che sarà officiata al Duomo di Ferrara alla presenza del Vescovo. Si passa poi al fine settimana sabato 17 (alle 15 e 20.30) e domenica 18 maggio alle 16, quando si terranno i giochi giovanili delle bandiere estensi e antichi giochi delle bandiere estensi, altro appuntamento divenuto consolidato.

Sabato 24 maggio a partire dalle 20.45 sarà la volta del suggestivo ‘Magnifico Corteo’, quando i tantissimi figuranti sfileranno dalla Prospettiva di corso della Giovecca fino a Piazza Castello, dove le otto contrade presenteranno alla città i propri fantini. Il ‘Magnifico Corteo’ assegnerà anche il premio ‘Nino Franco Visentini’, per la contrada che realizzerà la migliore coreografia. Nell’ultima settimana di maggio, l’appuntamento più atteso. Prima, però, le tradizionali cene propiziatorie che si terranno venerdì 30 maggio nelle sedi della Corte Ducale e delle contrade. Si arriva a sabato 31 maggio, dalle 20, con il corteo storico e arrivo in piazza Ariostea dove si accenderanno i riflettori sulle corse del palio.