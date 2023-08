"Sì ai fondi Pnrr per la scuola di Casumaro"

Approvato dalla Giunta Accorsi il progetto definitivo per la costruzione della scuola primaria e secondaria di primo grado di Casumaro, finanziato dal PNRR. "Si lavora a ritmo serrato per portare alle fasi finali al progettazione e poi la gara, che si concluderà entro l’autunno – dice il sindaco Edoardo Accorsi –, avremo l’azienda vincitrice e potremo iniziare i lavori in via Casoni. La scuola sarà il fiore all’occhiello della frazione". Si beneficia di un finanziamento Pnrr di ben 11 milioni di euro.

"A differenza di altri progetti del PNRR già approvati, questo è stato gestito direttamente dal Ministero che ha indetto una gara di progettazione a livello nazionale – prosegue – Insieme al dirigente dei Lavori Pubblici e all’assessore Bozzoli, abbiamo incontrato gli architetti che ci hanno illustrato il progetto, integrato poi con ad alcune richieste specifiche formulate dalla dirigenza scolastica dell’IC4 che occuperà i nuovi locali".

Sorgerà nel medesimo lotto di quella già esistente, non occupando ulteriore suolo.

"Elemento cruciale è stata la costruzione della nuova scuola, garantendo la continuità didattica nei locali della scuola vecchia – spiega – è stata trovata una soluzione e l’anno scolastico si svolgerà in piena regola, con l’adozione di accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del cantiere, ma anche la riduzione del rumore. Sarà un edificio con adeguato standard antisismico, con impianti all’avanguardia in termini di rendimenti energetici e di contenimento dei consumi. Sarà una struttura adeguata all’insegnamento, bella e accogliente, che favorisca anche l’aggregazione sociale degli studenti e della comunità che la abiterà anche fuori dall’orario extrascolastico".

Su 2 piani, ospiterà 5 classi di primaria, 10 di secondaria di primo grado per 375 alunni, e comprenderà una palestra di categoria A1, anche per uso extrascolastico da parte delle società sportive. "Avrà tutti i locali necessari alla didattica, aule, laboratori, due sale refettorio, servizi igienici, archivio con deposito e gli uffici dedicati alla dirigenza scolastica – conclude –, la peculiarità è integrare lo spazio esterno con quello interno, valorizzando la luminosità con ampie vetrate. Nello spazio verde esterno, ci sarà la palestra. Questa scuola, con la sua struttura innovativa, ci auguriamo che si inserisca nel contesto della frazione come un nuovo spazi di socialità per studenti, docenti, le famiglie".

Laura Guerra