"Sì alla Casa di comunità" L’obiettivo della giunta

CENTO

Cento avrà la sua Casa della comunità e dunque l’antico ospedale (il Santissima Annunziata) rimarrà un sicuro punto di riferimento. E’ quanto emerso dall’incontro promosso in un interclub di area del Rotary della città del Guercino presieduto da Giorgio Zoli. Assente per motivi familiari la commissaria straordinaria dell’Azienda ospedaliera-universitaria Monica Calamai, è intervenuto Roberto Bentivegna, responsabile della direzione medica di presidio. Molti i temi affrontati: dalle emergenze alle criticità ma anche alla constatazione, dati alla mano, che la sanità italiana è ai vertici mondiali. "Dopo l’emergenza Covid che fortunatamente è stata affrontata – ha detto – potendo ricorrere a ingenti risorse, oggi la sanità pubblica è a rischio, per molti motivi. Tuttavia il Pnrr pone a disposizione, a sua volta, importanti investimenti a favore dello sviluppo del territorio". Alcune decine di milioni saranno destinati a creare Case della salute, grandi attrezzature, digitalizzazione, interventi su Argenta. E Cento? Non è in questa speciale lista, ha rilevato l’assessore comunale Mario Pedaci: "il motivo lo si chieda alla vecchia giunta Toselli". In ogni caso l’assessore regionale Donini è stato invitato a Cento dalla giunta Accorsi "e ora – ha detto ancora Pedaci confermato da Bentivegna –si darà vita a una Casa della comunità (tre milioni sul tavolo) che rappresenta il modello organizzativo per l’assistenza di prossimità per la popolazione, luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale". Bentivegna ha poi ricordato che si sta passando da una visione ospedalocentrica a una più aperta che prevede la cura del paziente più vicino a casa o a casa. Magari utilizzando la telemedicina, anche perché la crescente popolazione anziana richiede un impegno sempre più forte. Certo non è facile, anche perché c’è un disperato bisogno di medici ma anche di infermieri (l’offerta è molto più bassa della domanda, di qui l’importazione di professionisti). L’aumento delle borse di studio garantite per le specialità dovrebbe gradatamente risolvere o attutire il problema. Intanto la nostra provincia ha avviato con successo il servizio infermieri di famiglia e di comunità (2.000 pazienti e 52.000 interventi). Le criticità, però, non mancano: i tempi di attesa per le visite, ad esempio, continuano ad essere troppo lunghi. Sullo sfondo, intanto, c’è l’attesa e necessaria unificazione ospedaliero-universitaria per abbattere costi e razionalizzare i processi. "I tavoli di lavori procedono spediti". In apertura era intervenuto l’assistente del Governatore Michele Poccianti per ricordare il grande impegno dei Rotary ferraresi al fianco della struttura sanitaria.

Alberto Lazzarini