Si allarga la squadra che sostiene Azzalli. Entra ’Noi moderati’

Si allarga la coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Argenta di Gabriella Azzalli nelle amministrative del prossimo mese di giugno. La new entry è rappresentata da "Noi moderati". "Il nostro gruppo parlamentare sta dando un importante contributo all’azione di governo, adesso vogliamo essere protagonisti anche nell’impresa di cambiare, assieme ai partiti alleati, la storia di Argenta, portando finalmente il centrodestra a governare la città". Così Francesco Coppi, coordinatore regionale di "Noi moderati", il partito di Maurizio Lupi e Giovanni Toti. E aggiunge: "Con i nostri valori cristiani, liberali e riformisti, di responsabilità e moderazione, possiamo davvero fare la differenza in una campagna elettorale che si preannuncia dura e impegnativa". Riguardo alla candidatura a sindaco del capogruppo di Argenta Rinnovamento, Coppi evidenzia che "Gabriella è una valida professionista, con un importantissimo radicamento nella città e nel suo tessuto sociale, e ha una rilevante esperienza politica e amministrativa nella realtà locale, dove ha portato avanti straordinarie battaglie per tutta la comunità". Infine: "E’ lei il candidato giusto per riuscire finalmente in quel cambiamento atteso da tanti decenni. E la sosterremo convintamente". L’appoggio di "Noi moderati" bilancia la piccola emorragia che si è aperta in seno a Fratelli d’Italia, con la costola destra del partito di Giorgia Meloni, che in polemica con la leadership di Nicola Fanini, ha deciso di correre da sola, a meno di futuri ripensamenti. Finora hanno garantito l’appoggio a Gabriella Azzalli, oltre alla lista civica Argenta Rinnovamento, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Rete Civica. f. v.