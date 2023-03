Si allontana da casa e scompare Ritrovato dopo ore dai carabinieri

Momenti di grande apprensione ieri in frazione, per un uomo che si era allontanato da casa e che è stato ritrovato in tardo pomeriggio dai carabinieri. L’allarme era stato dato ieri diraramandolo sui social e alle forze dell’ordine che subito si sono messe al lavoro. Stando ad una prima ricotruzione dei fatti, l’uomo era un 58enne di Bevilacqua, che si era allontanato di casa il giorno prima. Il nipotee stesso, aveva chiesto sui social se qualcuno avesse visto lo zio, raccontando che il giorno prima era uscito verso le 14, a bordo della sua bicicletta di colore grigio senza, però, più rincasare. Aveva spiegato che poteva anche essere in stato confusionale, dando la descrizione fisica e di com’era vestito. "Non sappiamo dove fosse diretto - scriveva - è una persona abitudinaria e spesso si reca a Carnevali o a Sagre.Chiedo di aiutarmi nel caso lo vediate". Dopo tante ore di preoccupazione, però, fortunatamente l’uomo scomparso, è stato ritrovato in Bondeno, sano e salvo, dai carabinieri del Norm centese.

l.g.