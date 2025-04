Si allontana dalla casa di riposo. Anziano salvato dai carabinieri

Alcune notti fa i sanitari di una casa di cura di Bondeno – allarmati – hanno chiamato il 112 della compagnia carabinieri di Cento, per un anziano paziente che si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente i militari della stazione di Bondeno si sono messi alla ricerca dell’uomo ma, durante il tragitto per raggiungere il luogo dell’allontanamento, hanno ricevuto un’altra segnalazione giunta dalla stessa centrale operativa: questa volta era stato segnalato un tentativo di furto in atto. Vista la vicinanza tra la casa di cura e l’abitazione dove era stato indicato il compimento del furto, i carabinieri hanno subito intuito che potesse trattarsi dell’anziano che magari, disorientato, nel cercare di fare rientro nella struttura, avesse sbagliato tuttavia stabile. L’intuito dei carabinieri è risultato corretto in quanto sul luogo del presunto furto hanno trovato il 90enne in stato confusionale e infreddolito che si è subito affidato alle loro cure.

I militari intervenuti infatti, oltre a rassicurarlo gli hanno fornito una coperta di fortuna e lo hanno riaccompagnato alla struttura dove, ad aspettarlo, erano arrivati i parenti che insieme agli operatori sanitari hanno tirato un sospiro di sollievo e ringraziato i carabinieri per il loro operato. Una storia che si è dunque conclusa con il lieto fine, grazie al pronto intervento dei militari dell’Arma.

re. fe.