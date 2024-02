Si allontana dall’ospedale, ritrovato ore dopo

Sono state ore d’ansia per un 69enne allontanatosi nella notte tra ieri e venerdì dall’ospedale di Cona e ritrovato solo nel tardo pomeriggio di ieri a una decina di chilometri di distanza, nella zona del Tosano. L’uomo, che soffre di patologie neurologiche che non gli permettono di orientarsi a dovere, si era allontanato in nottata dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente, i familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, i quali hanno diramato l’identikit del loro congiunto a tutte le pattuglie. La foto e la descrizione dell’uomo sono state diffuse anche sui social con l’aiuto dei media locali. Un tam-tam che non ha mancato di dare i risultati sperati. La vicenda si è infatti conclusa con un lieto fine. Dopo un avvistamento in via Modena, il 69enne è stato rintracciato da una pattuglia dell’Arma vicino all’IperTosano. A segnalarlo era stato un passante che aveva letto la notizia sul web. L’uomo era provato per le lunghe ore trascorse fuori, ma stava bene.