Si allontana nella notte, 16enne ritrovato

ARGENTA

Dopo circa 12 ore di ricerche, durate tutta la notte, è stato riportato in struttura. Il sedicenne che si era allontanato nella tarda serata di gioved’ da Bando, aveva raggiunto una stalla di ricovero per cavalli, di cui è appassionato, non troppo distante dal Centro riabilitativo residenziale che lo ospita da due mesi: il "Parco La Fiorana" di Bando. Protagonista un ragazzino originario del Bangladesh, ma proveniente da Mestre. Non è la prima volta che l’adolescente si allontana dai luoghi dove risiede o che lo hanno in cura. Una sorta di sindrome della "fuga" insomma, come la definiscono gli addetti ai lavori. E, nella fattispecie, non sarebbe la prima volta che succede, anche a La Fiorana. "E’ sotto stretta osservazione - ci ha spiegato la responsabile di settore, Simonetta Botti -ma purtroppo a volte sparisce all’improvviso, in un attimo. Come in questo caso". Dopo cena il sedicenne si era messo a guardare la Tv, a luci spente, insieme ad altri. Ma nonostante sia costantemente sotto controllo, in men che si dica nessuno l’ha più visto. Erano le 20 di giovedì scorso, immediatamente è stato richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno iniziato a cercarlo insieme a vigili del fuoco e polizia municipale. Una vera e propria battuta del territorio che si è conclusa positivamente ieri intorno alle 11. "Il giovane sta apparentemente bene -commenta Botti – che ringrazia le forze dell’ordine che hanno dato una grossa mano-ma". Trasportato in ospedale per verificare appieno il suo stato di salute".

Nando Magnani