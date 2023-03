Si alza il sipario sull’Isola del bagno "Impresa giovane e rivolta al futuro"

È stata inaugurata a dicembre 2022 la nuova azienda di Star Italia a Lido di Spina sulla Strada Statale 309 al civico 63, battezzata orgogliosamente ‘L’isola del bagno’. Nata solo nel 2016, ha già moltiplicato per cinque il fatturato, acquisendo e consolidando la posizione di leadership sul mercato. ‘L’isola del bagno’ è un complesso di oltre seimila metri quadri distribuiti fra due building costruiti mettendo al primo posto il rispetto dell’ambiente e il rispetto delle persone: energia pulita e rinnovabile, grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici; colonnine per la ricarica delle auto elettriche; mensa interna a utilizzo esclusivo del personale; aula magna per corsi di apprendimento e formazione professionale.

Nel primo edificio fronte Romea si trova il punto vendita all’ingrosso e al dettaglio per l’edilizia con oltre 10 mila articoli per la casa: pavimenti e rivestimenti, climatizzatori, arredo bagno. Il circuito ‘drive in’ garantisce l’accesso col proprio mezzo di trasporto e carico prodotti rapido. Possibilità inoltre di consulenza specializzata per lavori di ristrutturazione casa con tecnico qualificato. Un’impresa giovane e dinamica, guidata da un executive board che ha saputo fare (e fa) tesoro dell’esperienza di ben tre generazioni di imprenditori in ambito edilizio. Il Ceo Ennio Massimo durante il discorso di inaugurazione davanti a una platea di oltre 200 persone ha esordito: "Star Italia guarda con positività al futuro: ci rivolgiamo al mercato nazionale ma le nostre radici sono qui nel territorio ed abbiamo deciso di investire nel Comune di Comacchio ristrutturando e riqualificando un’area che per molti anni è stata lasciata all’abbandono e al degrado. Un’opportunità per tutto il territorio comacchiese e per i tanti ragazzi e ragazze che potranno quindi trovare una propria dimensione professionale, un’azienda strutturata come le grandi multinazionali nelle città metropolitane. Un progetto ambizioso e lungimirante, caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto e permesso di crescere sbaragliando la concorrenza sul mercato nazionale".

Come si può intuire, Star Italia pone grande attenzione alla sfera Esg (Environmental, Social, and Governance). E, infatti, è in prima linea con il Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) nel recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e la tutela delle riserve naturalistiche; favorisce e attua politiche di inclusione e gender equality, che le sono valse il riconoscimento di Women Value Company, giacché ben l’85 per cento delle risorse umane è rappresentato da donne; promuove, infine, l’occupazione giovanile: l’età media si aggira attorno ai 28 anni.