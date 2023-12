Si alza l’elicottero. Soccorso escursionista sul ’Vajo dei colori’

Verso le 14.30 di ieri l’elicottero di Verona è decollato in direzione del Vajo dei Colori per un escursionista incapace di proseguire per sfinimento, il cui compagno era uscito in Forcella per dare l’allarme. Individuato dell’equipaggio a circa 1.700 metri di quota, il 28enne di Ferrara è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 20 metri. Dopo che l’equipe medica ne ha valutato le condizioni, l’uomo è stato lasciato al Rifugio Scalorbi. L’amico è rientrato autonomamente.