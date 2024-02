Si apre al Castello ‘Una ricerca senza fine’ : "Le sirene delle novità sono molto seducenti"

A chi scrive poemi, di solito, è concessa quella verve creativa che fa capo alla fantasia. Ma la fantasia non è solo nel risultato. La fantasia è anche nel processo. Così, il fotografo Nino Migliori è un po’ il Ludovico Ariosto della fotografia: ama variare le trame, cambiare i motivi, generare nuove tecniche. Ne deriva un universo cavalleresco di approcci all’immagine e alla sua produzione, ben condensato nella mostra da oggi ospitata al Castello Estense.

Una mostra che, a un primo sguardo, e adottando le parole del direttore di Ferrara Arte, Pietro Di Natale, "sembra collettiva e non monografica", e che già nel titolo – ‘Nino Migliori. Una ricerca senza fine’ - condensa il senso di un cammino espressivo che ancora a 98 anni il fotografo percorre. Fatta di oltre 100 opere, l’esposizione – curata da Denis Curti e visitabile fino al 3 giugno – è organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara in collaborazione con la Fondazione Nino Migliori. L’allestimento ripercorre la "ricerca senza fine" condotta dal fotografo bolognese dal 1948 ad oggi: dagli scatti di sapore neorealista, che raccontano l’Italia degli anni ’50, e dalle serie dei ‘Muri e dei Manifesti strappati’, dove mostra affinità con la pittura informale europea, alle sperimentazioni concettuali con cui indaga aspetti trascurati o non previsti del linguaggio fotografico (la reazione dei materiali, il ruolo cosciente del caso, quello del tempo, la presenza fisica e gestuale dell’artista), e alle opere che evidenziano interesse per la comunicazione visiva nel suo insieme. Per Migliori – presente ieri a Ferrara, seduto in prima fila all’inaugurazione della sua antologica, durante la quale gli è stata donata una fotografia di Andrea Forlani, fotografo di Ferrara Arte – la fotografia assume valori e contenuti legati all’arte, alla sperimentazione e al gioco. "Già dal 2020, con i musei civici e con Ferrara Arte – afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli –, abbiamo inaugurato un percorso di 7 mostre fotografiche che hanno già attirato 42mila visitatori: un numero che dimostra che è stata la scelta giusta". In questo solco si inserisce la mostra di Migliori, che "a Ferrara – aggiunge Pietro Di Natale – presenta un riassunto di mezzo secolo di poetica e produzione: una produzione senza fine". L’inaugurazione ha visto anche il prezioso contributo di Denis Curti, uno dei maggiori esperti di fotografia, curatore di mostre e rassegne fotografiche (e della mostra in oggetto) e autore di diversi libri sull’argomento. "È stata un’avventura bizzarra – ha detto –. È nato un catalogo che è una sorta di regesto. L’opera di Migliori parte da un presupposto: eliminare e cancellare i generi fotografici. Un fotografo è un lettore del mondo, capace di tradurre con le immagini le varie suggestioni che incontra". Suggestioni tradotte in immagini, quindi, in una sorta di competizione ideale con la pittura, perché artista e fotografo – stando a quanto ha spiegato Vittorio Sgarbi, presidente di Ferrara Arte – non sono la stessa cosa: "se un fotografo fa una brutta foto, allora lo si chiama artista. Nella struttura compositiva delle immagini di Nino Migliori, c’è la pittura e c’è l’idea di sfidare la fotografia: la fotografia non è solo un documento, ma è anche ricerca ed esperimento. La macchina fotografica può essere un pennello": quella di Migliori, di certo, lo è.