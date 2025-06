Si apre stasera la sagra dedicata ad arachide e pop corn

Grazie all’impegno messo in atto da tempo degli oltre sessanta volontari, si apre stasera a Mezzogoro la sagra dell’Arachide e del Pop Corn, giunta alla IV edizione, grazie all’ideatore della manifestazione Mauro Tonello, presidente della Società Italiana Sementi (Sis). Una kermesse che mette in mostra una delle tante eccellenze della frazione codigorese come l’arachide. Si tratta dunque di un prodotto con sue particolari caratteristiche, distinguibile sia per taglia più ridotta dei baccelli e dei semi, la parte edibile, sia per un gusto più deciso e saporito. Non solo arachide ma, grazie alla sagra é nata "la volontà di istituzioni ed enti di ricerca di voler approfondire i temi naturalistici – ha detto Tonello – e salutistici che ruotano attorno alle nostre eccellenze, anche attraverso il monitoraggio che sta effettuando il Cnr sulle risaie". Proprio alle 17 un convegno sul riso aprirà la Sagra, che vedrà poi il sindaco Alice Zanardi inaugurarla per un calendario di appuntamenti fino a martedì prossimo.

c. c.