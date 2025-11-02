Unione Europea: “Più unità”

Paolo De Castro*
Unione Europea: “Più unità”
2 nov 2025
Si butta nuda nel fossato del castello, salvata da un carabiniere

Si è spogliata e si è gettata nell’acqua, il racconto di un testimone

Il carabiniere sale sul muretto del castello e si butta in acqua

Il carabiniere sale sul muretto del castello e si butta in acqua

Ferrara, 2 novembre 2025 – Le grida d’aiuto, la donna che si dibatteva nell’acqua del fossato del Castello. Il carabiniere si è tolto il cinturone, ha scavalcato il muretto di cinta e si è gettato in acqua. L’ha tenuta a galla fino all’arrivo dei vigili del fuoco che l’hanno portata all’asciutto. Salvataggio all’ultimo minuto ieri mattina in pieno centro a Ferrara. La donna, 43 anni, scossa ma in buono stato di salute è stata curata dai sanitari del 118. E’ viva grazie all’eroismo di un carabiniere che senza pensarci due volte si è tuffato per soccorrerla.

‘Erano le 7,30 del mattino. La donna si è spogliata, è salita sul muretto completamente nuda e si è buttata’, racconta un testimone. Due carabinieri, della Stazione di Ferrara, avevano iniziato da poco il servizio di pattuglia. Stavano percorrendo a bassa velocità corso Martiri della Libertà, ancora immerso nella nebbia. Quando sono arrivati in piazza Savonarola hanno visto la donna. Era in piedi

sul muretto a destra del grande cancello in ferro che consente l’accesso al fossato. I due si sono fermati, sono scesi dall’auto e si sono avvicinati. La donna si era tolta i vestiti e minacciava di buttarsi nell’acqua del fossato, pronunciava frasi sconnesse, parole che raccontavano di una delusione d’amore. Mentre il capo equipaggio parlava con la donna cercando di convincerla a scendere dal muro, l’altro militare aveva contattato la centrale operativa per chiedere un’ambulanza. Poi all’improvviso la donna, completamente nuda, si è voltata verso il castello e si è gettata in acqua. Senza pensarci un attimo, uno dei due carabinieri si è tolto il cinturone, ha scavalcato il muretto e si è buttato. La donna, in preda al panico, gridava aiuto. Il carabiniere l’ha cinta con le braccia e l’ha mantenuta a galla fino all’arrivo dei vigili del fuoco. I pompieri, dopo aver forzato il cancello, hanno raggiunto la sponda e con l’aiuto del militare l’hanno portata al sicuro.

