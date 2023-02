Si cambia in Giunta, lascia la vice Picariello

CENTO

Con un cambio in Giunta dopo un anno e quattro mesi dall’insediamento, lascia il ruolo Vanina Picariello e Vito Salatiello diventa il nuovo vicesindaco prendendo anche la delega alle consulte e frazioni e arrivano due nuovi assessori: Filippo Taddia, 40 anni, centese residente a Pieve di Cento, imprenditore e commerciante per più di dieci anni e Dalila Delogu, 40 anni, avvocato di Cento residente a Buonacompra. "Un periodo di lavoro intenso per me e tutta la mia squadra – apre il sindaco Edoardo Accorsi – questo era anche il tempo che a inizio mandato mi ero dato con i miei assessori per fare il bilancio delle nostre attività ed entrare approfonditamente nel funzionamento della struttura amministrativa. Un lavoro di verifica anche personale, che nel caso della vicesindaco è coinciso con un momento personale difficile, che abbiamo condiviso e che l’ha portata ad una scelta sofferta ma chiara". E prosegue la Picariello. "Una scelta non facile – dice - Con il sindaco ho riflettuto sulla mia condizione personale al netto del lavoro svolto. È un ruolo impegnativo che chiede il massimo delle proprie potenzialità e grande senso del dovere. Negli ultimi mesi ho avuto la necessità di dedicare più tempo alla mia vita personale e alla famiglia. Il coesistere delle cose era diventato difficilmente sostenibile e per senso di responsabilità ho fatto una scelta difficile ma necessaria". A lei va il ringraziamento di Accorsi ‘per il lavoro competente, presente e appassionato che ha svolto in questo primo anno di mandato su tanti fronti, per quanto fatto prima della nostra elezione, costruendo insieme il percorso che ci ha portato fin qui’ aggiungendo che ‘ha bisogno di più tempo per la famiglia e la professione: scelta che rispetto e che ho accettato". E indica la nuova composizione. "Salatiello sarà vicesindaco – spiega - conosciuti da giovanissimi abbiamo condiviso tantissime esperienze e sempre avuto un rapporto di grande fiducia e stima. E’ un grande lavoratore, intelligente, concreto, radicato sul territorio e sempre disponibile con tutti. Prenderà anche la delega delle consulte e alle frazioni". Entrano poi l’avvocato Dalila Delogu, da sempre attiva nel sociale che assumerà la delega delle politiche sociali e Filippo Taddia, imprenditore nell’ambito della comunicazione, ex commerciante a Bologna e Firenze che guiderà l’assessorato delle attività produttive e commercio e comunicazione. "Io prenderò la delega sviluppo economico ed impresa – conclude Accorsi - l’assessore Gaiani quella dei servizi al cittadino e l’assessore Bidoli quella delle pari opportunità. Sono contento di questo nuovo assetto: confermiamo una squadra equilibrata, fatta di giovani e di persone con più esperienza, che è impegnata politicamente ma che prima di tutto rappresenta il territorio ed è ben radicata".

Laura Guerra