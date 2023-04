Si cerca meccanico junior per la nuova sede di Ferrara

TXT Group, azienda leader da oltre vent’anni nella fornitura di soluzioni innovative e digitali in ambito 3ditoriale e nella distribuzione di prodotti, contenuti e servizi in ambito educational, cerca manutentore meccanico junior per la nuova sede di Ferrara. La persona ricercata sarà inserita all’interno del reparto produttivo aziendale, si occuperà d’interventi di manutenzione ordinaria e preventiva alle macchine, in ambito meccanico ed elettronico. Nello specifico, dovrà possedere competenze meccaniche su rulli, alberi, cuscinetti, nastri di trasporto, cinghie, motori e riduttori. In ambito elettronico conoscenza schemi elettrici, cablaggio motori, fotocellule e driver. L’azienda offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione e formazione specifica. I requisiti un titolo di studio ad indirizzo elettromeccanico, serietà, manualità e precisione.