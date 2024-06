"Si cerca un gestore per l’ex scuola di Renazzo"

"Le tante aspettative della comunità di Renazzo e la lunga attesa relativa alla destinazione e al riutilizzo della ex scuola elementare cominciano a trovare una concreta risposta". E’ così che il vicesindaco Vito Salatiello parla del vicino bando per l’affidamento a un ente del terzo settore. "Con una recente delibera di giunta l’amministrazione comunale ha deliberato le linee di indirizzo per l’assegnazione dell’immobile, dando mandato al settore 2 di procedere – spiega – si va dunque verso l’avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione della struttura ad enti del terzo settore. Questo risultato è l’esito di un percorso fatto insieme alla comunità. Certo è stato un po’ lungo, ma tante volte la pazienza paga". E ripercorre quanto fatto. "Infatti, lo scorso anno abbiamo avviato un percorso partecipato insieme ai cittadini e alle associazioni del territorio, guidato da Bangherang soc. coop. – dice - mirato a stabilire insieme come l’immobile avrebbe potuto essere gestito, quale ne sarebbe stata la destinazione e a fare sintesi con le aspettative della collettività, il tutto contemperato alla sostenibilità economica e amministrativa della gestione". E tira le somme. "Dal percorso è emersa la volontà di destinare la struttura a scopi socio-culturali, ricreativi, di promozione e di servizio per il volontariato e per l’attività fisica di base, accanto a spazi disponibili per privati cittadini all’occorrenza – prosegue Salatiello - E’ stato stabilito che dovesse essere individuato un soggetto gestore e promotore di tale struttura e che tutte le realtà che ne fruiranno si impegneranno a compartecipare ai minimi costi vivi di mantenimento, anche in maniera differenziata a seconda della frequenza d’uso".

Laura Guerra