"Si chiude un piano di lavori, da sempre forte attenzione alla sicurezza nelle strade"

Conclusa la ripavimentazione di via Boccacanale di Santo Stefano, si procede alla posa della segnaletica orizzontale. L’intervento completa un pacchetto di interventi da 850mila euro che, nelle ultime settimane, ha portato al rifacimento del manto stradale anche nelle vie Montebello, Ugo Bassi, Ferrari, Canani, BoiardoStrozzi, Ravera, nel controviale di corso Isonzo, in via Porta Romana. "Si chiude un piano di lavori, apportando diversi miglioramenti alla qualità stradale di arterie e collegamenti ammalorati, con forte attenzione alla sicurezza, al decoro, all’accessibilità, al cuore storico cittadino", spiega l’assessore Andrea Maggi.