Si conclude l’iter per il segretario

Arriva a conclusione oggi l’iter del congresso del Pd. In giornata si conosceranno le scelte di tutti i circoli che hanno votato per il rinnovo della carica del segretario comunale. Alessandro Talmelli, segretario uscente, era l’unico candidato, non essendoci un rivale della parte schleiniana del partito. Si dovrebbe dunque andare in continuità con il congresso precedente.