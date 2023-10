Si contraddice in aula: cade l’accusa al marito

Aveva portato il marito a processo con accuse pesanti (lesioni, stalking e rapina), ma le innumerevoli contraddizioni emerse durante il suo esame in aula l’hanno portata a rimettere la querela facendo così cadere due delle tre contestazioni. È il colpo di scena che si è verificato nei giorni scorsi in tribunale, nel corso dell’udienza che vedeva imputato un 50enne albanese (difeso dall’avvocato Alessandro D’Agostino). L’uomo, come anticipato, doveva rispondere di diverse accuse, relative a fatti avvenuti tra il dicembre del 2020 e il luglio del 2021. Secondo le contestazioni, il 50enne avrebbe ripetutamente minacciato e molestato la consorte (dalla quale era di fatto separato, ma non formalmente divorziato) con valanghe di telefonate, messaggi, appostamenti davanti al luogo di lavoro e minacce. Il tutto con l’intento di riallacciare la relazione giunta ormai al capolinea. Il 20 luglio 2021, questi comportamenti avrebbero raggiunto l’apice: l’imputato avrebbe infatti strattonato la moglie fino a farla cadere a terra, per poi rubarle il cellulare.

Il caso è approdato in aula nei giorni scorsi per ascoltare la versione della persona offesa. Durante l’esame della difesa dell’imputato la donna si è più volte contraddetta, illustrando circostanze discrepanti con quanto raccontato in fase di querela. Al termine dell’udienza, ha deciso di rimettere la querela per i reati di stalking e lesioni. Il processo andrà avanti solo per il reato di rapina, procedibile d’ufficio. L’avvocato D’Agostino ha sin da subito annunciato che, in sede di discussione, chiederà l’assoluzione del proprio assistito o, in alternativa, la derubricazione del reato di rapina in violenza privata, illecito procedibile a querela.