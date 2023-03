Si dà fuoco nel parco dietro la Pandurera, gravissimo trentasettenne

CENTO

E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, l’uomo che la sera di venerdì si è dato fuoco nel parco alle spalle della Pandurera. Un episodio che ha lasciato sgomenti i pochi che sono capitati in zona. La vittima è un 37enne centese che abita a poca distanza dal luogo scelto per farla finita, e del quale sarebbe già nota la difficile situazione personale. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, non ci sarebbero dubbi sulla natura del gesto volontario anche se al momento non se ne conoscono le reali motivazioni.

L’uomo avrebbe raggiunto il parco, a pochi passi dal centro storico e avrebbe agito attorno alle 21.30: aveva con sé il liquido infiammabile e appena raggiunto il punto prescelto se l’è gettato addosso. Un gesto che sarebbe stato notato da una persona che si trovava a una certa distanza e che ha allertato i soccorsi. Ma quando vigili del fuoco di Cento e carabinieri sono giunti sul luogo indicato, le fiamme erano quasi spente e le ustioni del trentasettenne molto gravi ed estese su gran parte del corpo. Sul posto oltre carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari del 118, i quali davanti a una tale gravità, hanno allertato l’elisoccorso con cui poi il 37enne è stato trasportato al centro grandi ustionati di Cesena. Il centese sta lottando tra la vita e la morte, in un quadro clinico complicato: in condizioni gravissime fino a ieri sera e ricoverato nel reparto grandi ustionati in prognosi riservata vista.

L’episodio che ha colpito la città è stato compiuto col favore della sera, in un giardino che durante il giorno brulica di persone e di bambini. Sui motivi che lo hanno portato a una simile decisione, stanno compiendo accertamenti i carabinieri di Cento.