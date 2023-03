Si dà fuoco nel parco, muore dopo tre giorni

CENTO

Non ce l’ha fatta il trentasettenne che nella serata di venerdì della scorsa settimana si è dato fuoco nel parco dietro la Pandurera a Cento. Ricoverato al centro grandi ustionzati dell’ospedale Bufalini di Cesena, l’uomo ha lottato per quasi tre giorni, ma si è arreso lunedì sera. Aveva ustioni gravi sul qausi il novanta per cento del corpo e fin da subito le sue condizioni sono apparse disperate. Secondo quanto ricostruito fin da poco dopo l’episodio dai carabinieri di Cento che sono intervenuti sul posto, l’uomo avrebbe raggiunto il parco, a pochissimi passi dal centro storico e si sarebbe dato fuoco intorno alle 21.30 di martedì.

Aveva con sé il liquido infiammabile e una volta raggiunto il punto in cui poi si è dato fuoco, se l’è gettato addosso. Le fiamme hanno attirato l’attenzione di una persona che era in zona, la quale ha fatto scattare immediatamente l’allarme, ma quando vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati su luogo, le fiamme si erano già quasi spente da sole, lasciando però sul corpo del trentasettenne ustioni devastanti che di lì a tre giorni lo hanno portato alla morte, avvenuta come già detto lunedì sera. Nessun dubbio, secondo i militari dell’Arma, che si sia trattato di un gesto volontario.