Si è insediato l’organo arbitrale

Si è insediata la nuova Corte della Camera arbitrale della Camera di commercio di Ferrara-Ravenna, presieduta dal presidente, Giorgio Guberti, e composta da otto componenti indicati dagli Ordini degli avvocati, dei commercialisti, degli ingegneri, degli architetti, dai Consigli del notai e dai Collegi dei geometri di Ferrara e di Ravenna.

Un organo di alto profilo composto da professionisti con un’esperienza consolidata nella risoluzione alternativa delle controversie e che, sin dall’inizio, si è caratterizzato per un approccio sinergico e collaborativo tra le rappresentanze economiche e professionali di entrambi i territori.

I ferraresi nominati sono per l’Ordine degli avvocati Laura Iannotta e Laura Melotti, Riccardo Carrà per l’Ordine dei commercialisti e Gian Paolo Rubin per l’Ordine architetti.