Si è spenta Giose, la supernonna. In auto a cento anni senza patente

Si è spenta ieri mattina, alla casa di Cura Salus di Ferrara, Giuseppina Molinari detta ‘Giose’. Aveva compiuto 104 anni a marzo. I funerali si terranno domani mattina, alle 11, nella chiesa di Vigarano Pieve e seguirà la tumulazione nella tomba di famiglia del cimitero di Bondeno. La sua storia aveva fatto il giro del mondo e le candeline del compleanno le aveva spente in diretta Tv, da quando i carabinieri a primavera, l’avevano fermata, all’una di notte di una domenica, mentre guidava nel centro di Bondeno. La patente era scaduta da due anni e la sua Fiat Panda era senza assicurazione. Inevitabile il sequestro ma come aveva raccontato Giose i carabinieri erano stati "molto gentili" e l’avevano riaccompagnata a casa. Ma Giose, che amava fare ‘le ore piccole’ giocando a carte con le amiche di Bondeno, non si era mai arresa. Mentre era in cerca di una Vespa da comprare e sognava che le rinnovassero la patente, andava da Vigarano Pieve dove abitava, tutti i giorni, in bici percorrendo otto chilometri in andata e ritorno fino a Bondeno. Era stata una lavoratrice instancabile e una delle prime donne ad imparare a nuotare nel canale di Burana lanciandosi nelle sfide a stile libero anche con gli uomini. Non sera mai sposata. E ne era convinta. "Ho fatto l’amore – amava ammettere – ma non mi sono mai sposata perché non ho mai voluto fare la serva a nessuno. Voglio decidere io". La sua casa di Vigarano era un incanto, un intreccio di raggi luce che arrivavano dal giardino, posandosi sui mobili antichi e centrini di pizzo. "Era una birbantella – ricorda con un sorriso il vicensindaco di Vigarano Mauro Zanella –. Ci ha fatto un po’ tribolare negli ultimi anni con la sua Fiat Panda. Ma ci mancherà tanto. Tutti noi vorremmo arrivare a 104 anni come ha fatto lei. Con il suo spirito ribelle, l’ironia, la tenacia". "Siamo dispiaciuti e lascerà un ricordo indelebile alla nostra comunità – dice il sindaco di Vigarano Davide Bergamini – per la grande energia che ha sempre avuto e dimostrato nonostante l’età. Sono convinto che tutti continueranno a ricordarla, energica e tenace come lei era". Anche il sindaco di Ferrara Alan Fabbri la conosceva bene: "Il suo esempio resterà vivo nei cuori di chi ti ha conosciuta – ha sottolineato –. Ricorderò sempre la sua voglia di vivere, l’indipendenza e l’energia con cui affrontava ogni giornata". Una passione per i cibi sani e genuini, per il gelato che andava a comprarsi a Bondeno. "Sceglieva la gastronomia con attenzione e la volta successiva ci dava conferma – raccontano Luca Merighi e Maria Laura Tartari della salumeria di piazza Garibaldi a Bondeno –. Le volevamo veramente bene. Era la nostra nonnina". Il gioco delle carte come momento di socialità. "Era una nostra socia da tanti anni – racconta Paolo Saltari, presidente della Casa Società Operaia di Mutuo soccorso di viale Repubblica a Bondeno – molto affezionata. Si divertiva a venire a giocare a carte. Ci mancherà tanto, anche perché deteneva questo record di età che nessuno dei nostri soci ha mai raggiunto e perché era un personaggio di grande vitalità. Infondeva sempre speranza nel futuro". Si spengono le stufe di maiolica del salotto della sua casa, ma il calore del sorriso di Giose continua a diffondersi.

Claudia Fortini