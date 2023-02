Si è spento Paolo Braga Lunedì l’ultimo saluto della comunità

Sarà dato lunedì l’estremo saluto a Paolo Braga (foto), nella chiesa di San Martino a Codigoro e dopo la messa il corpo sarà cremato. La sorella Gloria ha chiesto a chi vorrà ricordare Paolo non fiori ma offerte all’associazione di volontariato Pronto Amico. Aveva 72 anni e si è spento all’ospedale di Cona nella mattinata di giovedì. Occupato per anni alla Cristalmeta, quando produceva occhiali, era un personaggio sempre allegro e disponibile con tutti, amava fare le previsioni del tempo che dispensava a tutti con gioiosa forza ed amava raccontare le serate memorabili, soprattutto quelle in maschera al dancing Caprice. "Paolo, per qualche mese fu mio tenero e affettuoso compagno di banco alle elementari – racconta l’ex direttore della biblioteca Daniele Rossi –. Era quasi un antico araldo che annunciava per le vie di Codigoro le ultime novità cittadine, in particolare i nomi di chi intraprendeva l’ultimo viaggio".

c.c.