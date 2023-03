Si finge rider per rubare: preso

Si è finto un rider che aveva dimenticato il nome della famiglia a cui doveva consegnare le pizze e ha suonato citofoni a caso per farsi aprire il portone di un condominio alla prima periferia della città. Con quell’escamotage, il malvivente era riuscito a introdursi nella palazzina per cercare qualcosa da rubare. Il suo piano è però miseramente fallito nel momento in cui alcuni condomini, sentendo dei rumori sospetti che nulla avevano a che fare con la semplice consegna di un pasto, si sono insospettiti e hanno dato l’allarme alla polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti che, per prima cosa, hanno notato il portone d’ingresso bloccato con una pietra per evitare che si richiudesse in autonomia.

Gli agenti hanno poi perlustrato il condominio e hanno trovato uno straniero che si nascondeva nel seminterrato, tra le cantine e i garage. L’uomo è stato subito bloccato e arrestato per tentato furto. Durante la perquisizione, da una tasca del giubbotto è spuntato un coltello a serramanico lungo nove centimetri (arma per la quale è stato denunciato). Al termine degli accertamenti il falso fattorino è stato messo ai domiciliari. Da un primo sopralluogo, da cantine e garage non sarebbe stato rubato nulla.