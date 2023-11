Si insedia il Consiglio dei ragazzi: "Ecco i nostri settanta rappresentanti del futuro"

In occasione della giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, si è insediato il Consiglio della ragazze e dei ragazzi del Comune di Cento. Oltre 70 futuri consiglieri riuniti in Piazza Guercino per la cerimonia che dà l’avvio ai dell’organo di formazione e partecipazione dei giovani alla vita democratica della città. A partecipare, grazie al supporto dei docenti, tutti gli istituti comprensivi di Cento e per la prima volta, anche la scuola paritaria Malpighi-Renzi. Il progetto è stato realizzato dagli uffici scolastici del Comune con la cooperativa Bangherang che si occuperà del percorso di lavoro delle quattro commissioni: sport e tempo libero (IC1 Guercino + IC4 classi di Corporeno); beni comuni, cultura e turismo (IC2 Pascoli con Scuole Renzi); sociale e volontariato (IC3 Lamborghini); ambiente, natura e spazi verdi (IC4 classi di Casumaro). "Abbiamo fortemente voluto la ripresa di questo straordinario organo di partecipazione – così il sindaco Edoardo Accorsi – perché riteniamo sia un’occasione di formazione e comprensione sul campo di come funziona non solo il Consiglio comunale, ma tutta la vita democratica. Oggi abbiamo consegnato alle ragazze e ai ragazzi una copia della Costituzione, un gesto semplice ma significativo per conoscere le basi della nostra storia". E non mancano i ringraziamenti. "Dagli Uffici dei servizi scolastici alla cooperativa Bangherang, ai dirigenti e i docenti che rendono possibile tutto questo. Ciò significa per noi essere una comunità educante, che riunisce le forze per creare progetti di lungo respiro, che siano formativi per le cittadine e i cittadini del presente e del futuro". Nel pomeriggio, invece, è stata occasione per presentare ‘i pacifici’ realizzati dalle scuole di Bevilacqua.

l.g.