Si introducono nel Palace Hotel per rubare: arrestati

Indossano le magliette di un noto istituto di vigilanza del Bolognese e si introducono nel Palace Hotel di Cento. I due ladri, però, vengono ripresi dal sistema di videosorveglianza di Sf Global Security, che contatta subito i carabinieri. In pochi minuti arrivano i militari e bloccano i malviventi in flagranza. Al momento non si contano danni ingenti anche perché i due non hanno potuto mettere a segno la razzia. I militari in meno di 2 minuti erano già sul posto e grazie alle fotocamere installate in punti strategici all’interno dello stabile grazie all’esperienza ventennale del proprietario Asher Sorbello, hanno potuto lavorare in piena sicurezza perché in tempo reale la Sf Global ha fornito informazioni sull’ abbigliamento e sul numero dei sospettati all’interno dell‘ hotel.

La cosa che ha lasciato perplessi gli operatori di Sf Glocal è che uno dei ladri stava utilizzando una maglia di un noto istituto di vigilanza Bolognese. Quest’ultimo è stato informato in tempo reale dell’accaduto e ha chiarito che quella divisa era in uso 4 anni fa e che non conosceva gli uomini pizzicati dai carabinieri. I militari hanno accompagnato i malviventi in stato di arresto alla caserma. La proprietà del Palace Hotel ha proceduto a denunciare il fatto. Ora i ladri dovranno chiarire cosa volevano razziare nel Palace Hotel.