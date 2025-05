Si nasconde in bagno per evitare l’arresto

I carabinieri di Bondeno hanno notato aggirarsi per le vie del centro una loro vecchia conoscenza, un 45enne residente in altra provincia, noto per avere alle spalle un lunga serie di reati contro il patrimonio. Tornati in caserma i militari hanno deciso di verificare eventuali pendenze penali a carico dello stesso. Le risposte non sono tardate ad arrivare: l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ferrara aveva emesso pochi giorni prima un ordine di carcerazione per il quale avrebbe dovuto scontare più di 6 anni. I carabinieri hanno quindi individuato il probabile domicilio dell’uomo. Una volta avuto accesso all’abitazione della persona che lo ospitava, l’uomo è stato scovato nascosto all’interno di un bagno. Per lui è scattato l’arresto.