Si parla di fumetti, c’è in sala Collirio

Per il sesto incontro di ’Righe di Periferia 2025’ domani, alle 18.30 a Pontelagoscuro, Gianfranco Vanni, detto Collirio, parlerà di graphic novel e di fumetto. Il noto illustratore sarà il protagonista dell’incontro domani alle 18.30 nella sala Nemesio Orsatti. Prosegue la rassegna ’Righe di Periferia’ organizzata da Acli di Pontelagoscuro e Comitato Vivere Insieme, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna. Nella sala Nemesio Orsatti, via Risorgimento, sarà ospite il fumettista e illustratore Gianfranco Vanni, in arte Collirio.