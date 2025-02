"Si parla di genocidi ma è bene ricordare le stragi di Pol Pot"

Caro Carlino, in questi giorni si è parlato molto, a torto o a ragione, di genocidio. A tal proposito desidero invitare tutti a rivedere il film “Urla del silenzio”, che ben descrive quanto accadde in Cambogia alla fine degli anni Settanta. I guerriglieri comunisti (khmer rossi) guidati da Pol Pot presero il potere e decisero di fare tabula rasa del passato per costruire una perfetta e immacolata società socialista. Eliminarono così circa due milioni di persone, in pratica un cambogiano su quattro, anche con metodi brutali per non sprecare le pallottole. Non so se sia giusto usare il termine genocidio, ma di certo fu sterminato un numero elevatissimo di cambogiani. Ora però quell’orrendo massacro viene raramente ricordato (forse perché politicamente scomodo) e i giovani ben poco ne sanno. Io vorrei invece che anche i crimini di Pol Pot venissero tenuti a mente, per insegnare a tutti che voler realizzare disegni utopici con la violenza e con il sangue significa fare pagare a milioni di innocenti un prezzo che l’umanità non può e non deve più pagare. Grazie, Bruno Cavicchi

* * *

BELLA INIZIATIVA PER SAN BARTOLOCaro Carlino, è stato proprio un bel pomeriggio quello che ho trascorso giovedì all’Ariostea per assistere alla iniziativa del FAI che lancia come “luogo del cuore” la Chiesa di San Bartolo. L’iniziativa ha coinvolto varie associazioni cittadine (io di alcune sono socia da anni) per fare votare la chiesa affinché possa ottenere contributi per il recupero. Molti anni fa io l’ho visitata, ricordo l’interno spoglio, la campanella sotto il protiro e lo spioncino dal quale i monaci vedevano chi suonava. Nel piano superiore ricordo un lungo corridoio con le celle dei monaci. Metto in rilievo tra i vari interessanti interventi la proposta dell’Architetto Malacarne di Italia Nostra per la costituzione di un Osservatorio composto dalle varie associazioni che tenga vivo il problema di tante chiese chiuse le cui condizioni sono diverse, anche se alcune sono state restaurate come San Paolo. Vi sono inoltre anche edifici civili da restaurare quasi dimenticati. L’Osservatorio dovrà poi relazionarsi con l’amministrazione comunale per spingerla a trovare i fondi per i restauri, va bene piantare alberi ma anche curare edifici è un valore. Ho una proposta. É l’anno del Giubileo e del turismo religioso: Curia e amministrazione dovranno unirsi per promuovere un progetto di aperture delle chiese chiuse ma restaurate nei fine settimana. Pasquina Ferrari